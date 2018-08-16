'Tasarruf' çağrısı yapan Denktaş'ın bisikleti 3 bin 500 avro

Dolardaki yükselişin ardından 'döviz yükseldi diye ağlamayın' sözleriyle 'tasarruf çağrısı yapan' Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıya 3 bin 500 avro değerindeki bisikletiyle gitti.

Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Serdar Denktaş döviz kurundaki krize dair yaptığı “Dolar bize uymuyorsa biz dolara uymalıyız” açıklamasının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya 3 bin 500 avro değerindeki bisikletiyle gitti.

'HEPİMİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ' DEMİŞTİ

Sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği “ayrıntı” tartışma yarattı. Geçtiğimiz gün dolardaki yükselişi değerlendiren Denktaş, “Hepimizin 6 ay elini taşın altına koyması gerekiyor” sözleriyle “tasarruf” çağrısında bulunmuştu.

'DÖVİZ ARTTI DİYE BAĞIRMAYIN, TASARRUF EDİN'

Daha önce kendisine alınan makam aracını reddeden Denktaş, “artık alınmış olduğu” için aracı kullanacağını belirtmişti. Ekonomideki gelişmelere “Döviz arttı diye bağırarak şikayet etmek yerine tasarruf tedbirleri almak lazım” yorumunda bulunan Denktaş’ın “tasarruf” anlayışının farklı olduğu görülüyor.

Demokrat Parti (DP) Başkanlığında da bulunmuş olan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bir önceki dönemde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Denktaş, Kıbrıs Kredi Bankası'nın da eski genel müdürü. Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da oğlu.