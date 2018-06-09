Tartışmalı vergiler geri çekilirken Ürdün’de ekonomik kriz nasıl çözülür?

Ürdün'de vergi artışları ve yakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle başlayan eylemlerin ardından istifa eden başbakanı Hani Mülki’nin yerine Ürdün Kralı Abdullah, Dünya Bankası eski ekonomisti Ömer el-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurması için başbakan olarak atamıştı. Hükümet değişikliğine rağmen IMF tarafından desteklenen vergi artışına karşı düzenlenen protestolar binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

Ürdün'de 2016’da Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı 723 milyon dolarlık borcu azaltmak için üç yıllık planın sonucunda ilan edilen kemer sıkma politikaları, yoksul kesim ve orta sınıfları önemli ölçüde etkilemişti. Suriye ve Irak’tan gelen binlerce göçmenin kaldığı mülteci kamplarının maliyetleri de bu küçük körfez ülkesinin giderlerini oldukça artıran bir etmen. Son olarak yılbaşında gelen zamlar ve vergi artışları başbakanın istifasını getiren protestolara yol açmıştı.

Tartışmalara sebep olan yeni vergi tasarısının Perşembe günü geri çekileceği ilan edildi. IMF baskısı olarak nitelenen ve hükümetin 141 milyon dolar gelir sağlayacağını iddia ettiği yeni vergi tasarısının kabulü bardağı taşıran son damla olmuştu.

Öncesinde ise 90 oktan benzinin vergisi yüzde 4'ten yüzde 10'a, 95 oktan benzinin vergisi ise yüzde 24'ten yüzde 30'a çıkarken, 150’den fazla ticari malın vergisi yüzde 4'ten yüzde 10'a yükseltilmişti. Toplu taşımaya yüzde 10, ekmeğe ise yüzde 100 gibi yüksek oranlarda gerçekleşen zamlar temel tüketim maddelerine ulaşımı da büyük oranda etkilemişti.

Borcun mevcut harcamaları karşılamak için değil yeni yapılacak yatırımlar için alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar mali politikaların şimdiye kadar ne işsizlik ne yoksulluk ne de somut büyüme sorunlarına bir katkısı olmadığını vurguluyor. Aşırı vergilerin tüketimin önünde engel teşkil ettiği belirtilirken, bunun karşısına alım gücünü artıracak yeni politikalar konularak hükümetin de gelirinin artırılması öneriliyor. Ancak vergi yasasının iptaline rağmen IMF programı dışında bir yolun ne kadar mümkün olabileceği tartışmalı. Diğer körfez ülkelerinin aksine petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları açısından zengin olmayan Ürdün, dış yardımlara bağlılığı yüksek bir ülke.

