Tarihi mahkeme kurulacak mı? Trump kendi kendini affedebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş avukatı Rudy Giuliani, 2016 başkanlık seçimlerinde Rus yetkililerle işbirliği soruşturulan başkanın genel af çıkararak kendini affedebileceğini öne sürdü. Basına sızan, Trump’ın avukatları tarafından soruşturma savcısı Mueller’e gönderilen mektuptaysa başkanın dokunulmazlık hakkına dikkat çekilerek genel affın mümkün olduğu savunuluyor.

Rusya’nın 2016 yılında ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası üzerine soruşturmaya tabi tutulan Başkan Donald Trump’ın avukatları tarafından savcı Mueller'a gönderilen mektupta başkan Trump'ın dokunulmazlık hakkına işaret edildi.

Trump'ın baş avukatı Rudy Giuliani de ABD Başkanının kendi kendini affetme yetkisinin bulunduğunu ancak bunu kullanmayacağını söylemişti.

Özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, Trump’ın seçim kampanyası ekibinin Rus yetkililerle işbirliği yaptığı iddiaları soruşturuluyor. Soruşturma ayrıca Trump’ın iddiaların soruşturulmasına müdahale edip etmediğini de içeriyor.

New York Times’ın tamamını yayımladığı, Trump’ın avukatları tarafından Mueller’in soruşturma ekibine yollanan mektup, başkanın dokunulmazlık hakkına dikkat çekerek başkanın suçlanamayacağını dile getiriyor. 29 Ocak tarihli mektuba göre "başkan hukuku engellemekle suçlanamaz, zira bu pratikte başkanın kendi kendine engel olduğu bir durum haline gelir". Federal anayasanın yetkilendirmesine atıf yapılan mektupta, Trump’ın soruşturmaya son verip, kendi kendini de affedebileceği belirtiliyor.

Mektubun yayımlanmasını öfkeyle karşılayan Trump ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada olayı “cadı avı” olarak adlandırarak, “Özel Savcı/Adalet Bakanlığı mektuplarımı sahte haber medyasına mı sızdırıyor? Bunun yerine Demokratlar'ın yolsuzluklarına bakmalılar" dedi.

Trump’ın endişesinin soruşturmanın yalancı tanıklık suçlamasını beraberinde getirebileceği düşünülürken, Mueller’in başkanla "adaletin işleyişini engelleme" iddiası hakkında yapacağı görüşmenin avukatlar tarafından ötelenmeye çalışıldığı düşünülüyor.

Olayın hukuki boyutu üzerine tartışmalarsa hem kamuoyu hem de uzmanlar nezdinde kafa karışıklığına yol açtı. Federal suçlamalarda genel af çıkarma yetkisi bulunan başkanın bu yetkisini kullanarak kendisini de kapsayabilme hakkı olup olmadığı sorgulanıyor. İlgili maddede doğrudan başkanın kendisine dair bir hüküm bulunmazken, af yetkisinin kapsamının oldukça geniş olduğuna dikkat çekiliyor. Eski başkan Richard Nixon döneminde Watergate skandalı üzerinden yürütülen benzer bir tartışmada başkanın avukatları bu yetkilendirmeyi tartışmış ancak Adalet Bakanlığı bunun yapılamayacağını belirtmişti. Af yetkisini kullanmayan Nixon istifa etmişti.

