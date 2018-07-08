Tanrı'ya 'aptal' diyen Duterte: Birisi varlığını ispat ederse istifa ederim

Tanrı'ya 'aptal' diyerek tartışma yaratan Filipinler lideri Rodrigo Duterte, Tanrı'nın varlığının 'ispat edilmesi' durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Tanrı'nın "aptal" olduğunu söyleyerek ülkesinde tartışma yaratmıştı.

Duterte, Katoliklerin çoğunluklu olduğu ülkede yaptığı konuşmada "asli günah" ve "vaftiz" fikirlerine karşı çıkarak, bunları anlamlı bulmadığını söylemişti.

"Tanrı'nın mantığı nerede?" diye soran Duterte, Tanrı'nın "varlığının ispatlanması" durumunda görevini bırakacağını söyledi.

Rodrigo Duterte, Tanrı'yı gördüğünü ve onunla konuştuğunu, "belki bir resimle bile" ispatlayacak "tek bir şahit bulunamayacağını" belirtti.

Filipinlerin yüzde 80'i kadarını Katolikler oluşturuyor, Duterte, gelen "özür" taleplerine karşılık dinle ilgili sözlerinden geri adım atmamayı sürdürüyor.