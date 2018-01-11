Tankla girdiği dükkandan şarap çaldı

Rusya'da bir adam tankla girdiği bir dükkandan şarap çaldı.

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bir adam, tankla soygun gerçekleştirdi.

Çalıntı tankın kontrolünü kaybeden ve kimliği verilmeyen kişi, aracın kontrolünü kaybedip bölgedeki bir dükkanın yakınlarındaki arabaya çarptı. Tankı yeniden hareket ettirip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken bu kez de yakınlardaki bir dükkanın vitrinini kırarak içine girdi.

DHA'da yer alan habere göre, burada tanktan inen adam, bir şişe şarap çalarak, tankı dükkanın içinde terkedip gitti. Güvenlik kameralarından hareketle tankı süren kişinin belirlenip tutuklanmasıyla, tankın bir spor sürüş okuluna ait olduğu ortaya çıktı.