Tamimi'den Dünya Sendikalar Federasyonu'na videolu teşekkür

İsrail tarafından tutuklandıktan 8 ay sonra serbest bırakılan Filistinli direnişçi Ahed Tamimi yayımladığı bir videoyla Dünya Sendikalar Federasyonu'na dayanışmaları için teşekkür etti. Tamimi federasyonun Ramallah'ta yapılacak kongresine katılacağını açıkladı.

İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, bir video mesajı yayımlayarak Dünya Sendikalar Federasyonu'na dayanışmalarından ötürü teşekkür etti.

İsrail tarafından tutuklandıktan 8 ay sonra serbest kalan Tamimi, video mesajında Dünya Sendikalar Federasyonu'na (WFTU), kendisine ve Filistin direnişine destekleri ve gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür etti.

Tamimi mesajında "WFTU'ya bana gösterdikleri destek ve dayanışma için, Filistin davasına desteklerini sürdürdükleri ve tüm siyasi mahkumlarla dayanışmaları için teşekkür ederim. Sizleri Ramallah'ta yapılacak uluslararası kongreye bekliyoruz" dedi.

Filistinli İşçilerin Genel Sendikası ve Dünya Sendikalar Federasyonu 1 Ekim'de Ramallah, Batı Şeria'da uluslararası bir kongre düzenleyecek.

