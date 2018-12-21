Taliban'la görüşmelere başlayan ABD Afganistan'daki askerlerinin yarısını çekiyor

Afganistan'daki ABD askerlerinin yarısının bir kaç hafta içinde ülkeden çekileceği açıklandı. ABD, Taliban'la görüşmelere devam ediyor.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından ABD'li yetkililer Afganistan'dandaki askeri varlıklarını azaltacaklarını açıkladılar.

Afganistan'da 14 bin kadar ABD askeri bulunurken, en az 7 bin askerin gelecek haftalarda ülkeden ayrılacağı duyuruldu.

ABD TALİBAN'LA GÖRÜŞÜYOR

ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde ABD'nin ülkeden çekilmesinin koşul olarak sunulduğu bildiriliyordu.

Taliban'ı askeri olarak yenilgiye uğratamayan ABD, Afganistan'dan çekilme sonrası süreci Taliban'la müzakere ediyor.

'BAŞKANIN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Wall Street Journal'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili "Bence bu durum başkanın çatışmalardan çıkma konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İsmi verilmeyen yetkili, Trump'ın "çatışmaları sonlandırmak için olası seçenekleri değerlendirdiğini" öne sürdü.

Trump'ın kararlarının ABD yönetiminde kimi isimleri rahatsız ettiği belirtiliyor.