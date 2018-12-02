Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü

Afganistan'da düzenlene bir operasyonda Taliban'ın ülkedeki üst düzey komutanlarından Abdul Manan öldürüldü.

Taliban’ın üst düzey komutanlarından Abdul Manan, Afganistan’ın güneyinde Helmand eyaletinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Taliban da Manan’ın öldürüldüğünü doğruladı. Manan, Taliban'ın Afganistan'ın güneyindeki önemli komutanları arasında yer alıyordu.

Helmand eyelet valisi Muhammed Yasin Khan, Taliban’ın Helmand sorumlusu olan Manan’ın Cumartesi günü yerel komutanlarla görüştüğü sırada düzenlenen hava saldırısında diğer 29 kişiyle birlikte öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban, Manan’ın ölümünü doğruladı. Örgütün sözcüsü Zabiullah Mucahid Afgan güçlerinin Amerika’nın da desteğini alarak saldırıya geçtiğini ve Taliban’ı barış görüşmelerini kabul etmeye zorlamaya çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “yeni” politikalarına karşın Taliban’ın hala zayıflatılamadığı ülkede örgütün kontrol ettiği alanın yüzde 50’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Taliban saldırılarında günde ortalama 45 polis ve asker öldürüldüğü belirtiliyor. 17 yıldır süren işgal sebebiyle en az 3 milyon Afgan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.