'Taliban'ın babası' lakabıyla anılan Mevlana Samiul Hak öldürüldü

Taliban kurucusu Molla Ömer'in hocalığını da yapan ve 'Taliban'ın babası' lakabıyla tanınan Mevlama Samiul Hak, Pakistan'da evinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürüldü.

Pakistan'da, İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in hocalığını yapmış olan Hak, "Taliban'ın babası" lakabıyla tanınıyordu.

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Hamidul Hak, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu" dedi.

Birçok yerinden bıçaklanan Mevlana Samiul Hak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MOLLA ÖMER, HAKKANİ VE MANSUR ONUN MEDRESESİNDEN MEZUN OLDU

Kurduğu Darul Ulum Hakkaniye medresesiyle adı ön plana çıkan ve "Taliban'ın babası" olarak da bilinen Samiul Hak'ın siyasiler ve Pakistan toplumu üzerinde ciddi etkisi bulunuyordu. Aralarında Taliban örgütünün kurucusu Molla Ömer, Hakkani grubu lideri Celaleddin Hakkani ve Taliban'ın bir sonraki lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un da bulunduğu isimler Mevlana Samiul Hak'ın medresesinden mezun olmuştu.

PAKİSTAN BAŞBAKANI KINADI

Resmi bir ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, yaptığı açıklamada, Mevlana Samiul Hak'ın öldürülmesini kınadı. Başbakan ayrıca ivedilikle soruşturma açılması talimatı verdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.