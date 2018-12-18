Taliban ve ABD arasında görüşme gerçekleşti

ABD ile Taliban yetkilileri arasında görüşme yapıldı. Görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve sonraki süreç konuşuldu.

Afganistan'dan çekilmeyi planlayan ABD yönetimi, Taliban ile görüşmelere başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan görüşmelere dair Taliban'dan yazılı açıklama yapıldı.

Taliban'ın açıklamasında görüşmelere Suudi Arabistan, Pakistan ve BAE'nin de katıldığı söylendi.

Açıklamaya göre görüşmelerde ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci konuşuldu.

AFGANİSTAN DA GÖRÜŞMYE BAŞLAYACAK.

Görüşmelerin devam edeceği bildirilirken, ülkenin önemli bölümünün Taliban kontrolünde olduğu, Afgan emniyet güçlerinin Taliban ile mücadele edemediği biliniyor.

Afganistan hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda, hükümetin de Taliban ile görüşmeye başlayacağı söyleniyor.

Afgan hükümetinden bir heyet de BAE'de bulunuyor.

ABD ile Taliban ilk kez Ekim ayında Katar'da görüşme gerçekleştirmişti.