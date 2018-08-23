Taliban, Rusya'nın barış görüşmeleri çağrısını kabul etti

Taliban, Rusya'nın Afganistan'daki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla düzenlemek istediği barış görüşmelerine katılacağını duyurdu. Taliban’ın açıklaması, Afgan hükümetinin olumsuz yöndeki kararının ardından geldi. Ancak Rusya Dışişlerinden bugün yapılan açıklamada 4 Eylül'de yapılacak görüşmelere Afgan hükümetinin de katılmasının beklendiği bildirildi.

Taliban, Rusya'nın Afganistan'da barışı sağlamak için düzenlemek istediği zirveye katılacağını duyurdu. Taliban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Liderlerimiz Rusya'nın önderliğindeki barış görüşmeleri için Rusya'nın davetini kabul etti" denildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Taliban görüşmelere dört üst düzey üyesini göndereceğini de açıkladı. Heyete, Taliban'ın Katar'daki siyasi bürosunun başında olan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın liderlik edeceği bildirildi.

Taliban'ın açıklaması, Afgan hükümetinin Rusya'nın ev sahipliğindeki görüşmeye katılmayacağını açıklamasının ardından geldi. Reuters'a konuşan Afgan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, hükümetin Taliban'la dış güçler dahil olmadan direkt görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de aralarında olduğu çok sayıda ülkeyi 4 Eylül'de Moskova'da yapılması planlanan görüşmeye davet etmişti. Afganistan'ın yanı sıra ABD de görüşmeye katılmayacağını duyurmuştu.

RUS DIŞİŞLERİ: KABİL'İN KATILIMINI BEKLİYORUZ

Öte yandan TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 4 Eylül'deki görüşmeye Afgan hükümetinden temsilcilerin katılımının beklendiği bildirildi.

Açıklamada Afganistan'da barış sürecinin yaratılmasının kolay ve hızlı olmayacağı ancak Moskova toplantısının kapsamlı bir anlaşmaya doğru önemli bir adım olacağı ifade edildi.

TEK TARAFLI ATEŞKES

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kurban Bayramı öncesinde Taliban'la tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Ateşkese ilişkin henüz Taliban'dan bir açıklama yapılmadı.

ABD güçlerinin muharip göreve son verdiği Afganistan'da son aylarda Taliban'ın düzenlediği saldırılarda artış gözlemleniyor. Taliban güçleri, geçtiğimiz haftalarda ülkenin doğusundaki stratejik öneme sahip Gazne'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırmıştı. Ülkenin en büyük iki şehri olan Kabil ve Kandahar'ı birbirine bağlayan otoyolun geçtiği Gazne'de yaklaşık beş gün süren çatışmalar sırasında ABD güçleri, Afgan kuvvetlerine havadan destek vermişti. Afgan hükümeti, çatışmalar sonucu, 30 sivilin yanı sıra güvenlik güçlerinden en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

2001'den bu yana Afganistan'da konuşlu olan ABD güçleri, 2014 yılından bu yana muharip görev üstlenmiyor. ABD askerleri, Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağlıyor. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği tarafından Temmuz ayında yayımlanan rapora göre, ülkenin yaklaşık yüzde 13,8'i Taliban'ın kontrolü altında, yüzde 30'unda ise hakimiyet mücadelesi sürüyor.

