Taliban ile ABD'li yetkililer arasında ilk kez doğrudan görüşme

Taliban üyelerinin, ABD'li yetkililerle 'barış müzakereleri' için ilk kez doğrudan görüşme yaptığı aktarılıyor.
Dış Haberler
Pazar, 29 Temmuz 2018 08:46

Taliban üyeleri, ABD'li yetkililerle ilk kez doğrudan görüşme yaptıklarını duyurdu.

Görüşmenin konusunun Afganistan'da savaşı bitirmek üzere yapılacak "barış müzakereleri" olduğu aktarılıyor.

Sky News'in aktardığına göre Taliban üyeleri ABD'nin Güney Asya'daki en üst düzey temsilcisi Alice Wells ile görüştü.

ABD'li yetkililer görüşme iddiasını yalanlamazken, Wells'in bu hafta Doha'da olduğuna ve Afganistan'daki gelişmelere dair görüşme yaptığına dair açıklamada bulundu.

Taliban'ın Katar'da resmi olmayan bir temsilciliği bulunuyor.