Taliban heyeti Rusya’da

ABD ile görüşmelerin Trump'ın ani kararıyla bitirilmesinden sonra bir Taliban heyeti Rusya'ya gitti. Taliban sözcüsü, 'tam anlaşma tamamlanmak üzereyken Trump'ın diyaloğu sabote ettiği' görüşünde.

Katar’ın Doha kentinde ABD ile Taliban arasında sürdürülen görüşmelerin Trump tarafından bitirilmesinin ardından bir Taliban heyeti Moskova'ya görüşmelerde bulunmak üzere geldi.

Bunun, Trump’ın Kabil’de Taliban tarafından gerçekleştirilen bir bombalı saldırının ardından görüşmelerin bittiğini duyurduğu günden sonra Taliban’ın gerçekleştirdiği ilk uluslararası temas olduğu bildiriliyor.

Taliban’ın Katar’daki sözcüsü Süheyl Şahin, Rus TASS ajansına yaptığı açıklamada heyetin Putin’in Afganistan temsilcisi Zamir Kabulov’la görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede Rusların ABD-Taliban diyaloğunun yeniden başlatılması gereğine işaret ettiği, karşı tarafınsa Vaşington’la diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdikleri söyleniyor.

Taliban temsilcileri, ABD ile görüşmelerin sonuçlanmaya çok yakınken Trump tarafından bitirildiğini, “iyi bir atmosferde” anlaşmayı tamamlamak üzerelerken, Trump’ın sabotajına uğradıklarını söylüyor.

Rus RT televizyonunda yapılan bir söyleşide Taliban’ın en yetkili görüşmecisi Şer Muhammed Abbas İstanikzai, Trump’ın yaptığı açıklama üzerinde tekrar düşünüp, pazarlık masasına geri dönmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Eğer bir anlaşma sağlanamazsa, mücahitlerimiz 100 yıl daha savaşmaya hazırlar”.