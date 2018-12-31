Taliban heyeti İranlı yetkililerle görüştü

İran, Afganistan’dan Taliban temsilcilerinin Tahran’da barış müzakereleri konusunda yetkililerle görüştüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, İranlı yetkililerin dün Tahran’da Afganistan’dan gelen Taliban heyetiyle görüştüğünü açıkladı.

Görüşmenin Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirten Kasımi, görüşmede Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin ele alındığını kaydetti.

Kasımi “Bir Taliban heyeti dün Tahran’daydı. İran Dışişleri Bakanı yardımcısıyla kapsamlı bir görüşme yaptılar” dedi.

İran'ın Afganistan'da etkin olmaya başlayan diğer cihatçı grupların önünü kesmeye çalıştığı biliniyor. IŞİD militanlarının son yıllarda bölgedeki faaliyetlerini artırması, hem hükümet hem de Taliban güçleriyle çatışmaya girmesi İran başta olmak üzere bölge ülkelerini tedirgin ediyor.

Taliban kaynakları bu ay içinde ABD’li yetkililerle de altı aylık bir ateşkes konusunu görüştüklerini açıklamıştı.

ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı sonrasında Afganistan’daki askerlerinin de yarıya yakınını çekeceği açıklanmıştı.