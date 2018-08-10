Taliban Gazne şehrine girdi: Onlarca ölü

Taliban, Doğu Afganistan'ın en büyük kenti olan Gazne'ye saldırdı. Saldırıda 39 militan, 14 asker yaşamını yitirdi.

Taliban, sabahın erken saatlerinde Doğu Afganistan'ın en büyük kenti olan Gazne'ye saldırdı.

Taliban'ın saatler içerisinde Gazni idari bölgesinin başkenti olan Gazne'yi ele geçirmeyi başardığı kaydedildi.

Çatışmaya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanı Muhammed Radmaniş, ordunun polis güçlerine takviye yapmak üzere şehre girdiğini ve karşı saldırı sonucunda silahlı militanların püskürtüldüğünü duyurdu.

Gazni idari bölgesinde çatışmaların sürdüğü, bölgenin ne kadarının ordu ne kadarının Taliban'ın kontrolü altında olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklamanın olmadığı bildirildi.

Öte yandan, ABD ve Afgan hükümeti Taliban militanlarının "püskürtüldüğünü" duyurdu.

En az 14 Afgan güvenlik güçleri mensubunun öldüğü, 20'sinin ise yaralandığı ifade edilirken, 39 militanın ölü ele geçirildiği açıklandı.