Taliban Ferah kentine saldırdı: Kentin kimi yerleri örgütün eline geçti

Taliban, Ferah kentine saldırarak aralarında Ulusal Güvenlik Müdürlüğü de bulunan kimi yerleri ele geçirdi.

Afganistan'ın Ferah kenti Taliban saldırısına uğradı. Cihatçılar Afgan güçleriyle çatışarak Ulusal Güvenlik Müdürlüğü de dahil olmak üzere kimi yerleri ele geçirdi.

Kentte yaşayanlara göre "hükümet bölgeye daha fazla asker göndermezse Ferah kenti Taliban'ın eline geçecek".

Sivillerin kentten ayrılmakta olduğu ve yoğun çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Afgan hükümeti geçtiğimiz günlerde Ferah'ta kimi operasyonlar gerçekleştirmiş ancak cihatçıları durdurmada etkili olamamıştı.

Afgan yetkililerin açıklamasına göre yalnızca son 19 günde Afganistan genelinde 2 bin 700 saldırı yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte cihatçıların faaliyetinde artış görüldü.