Taliban: Değiştik, heyetimizde kadınlar da olacak

Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak barış görüşmelerine ilk defa kadınların da olduğu bir heyetle katılacak. Örgüt, kadın hakları konusundaki yaklaşımlarının değiştiğini öne sürüyor.

Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak barış görüşmelerine ilk defa kadınların da olduğu bir heyetle katılacak.

Kadın haklarına dönük keskin ihlalleri ve doğrudan kadınları hedef alan saldırılarıyla anılan Taliban için kadınların müzakerelere dahil olma taleplerini ele alma, gelecekteki barış anlaşması için temel bir adım olarak niteleniyor.

Doha'da 19-21 Nisan tarihlerinde yapılacak toplantı, Taliban ile muhalefetteki politikacılar, sivil toplum aktivistleri de dahil olmak üzere önde gelen Afganları içeren bir heyet arasında olacak. Buluşma, Şubat ayında Moskova'da iki taraf arasındaki benzer görüşmeleri takip eden bir nitelik taşıyor.

Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Doha toplantısında Taliban delegasyonu üyeleri arasında kadınlar olacak" diye konuştu. Heyette bulunacak kadınların adları verilmedi ancak Taliban'ın kıdemli üyeleriyle aile ilişkisi olmayan sıradan Afganlar olduğu belirtildi.

Hareket, 1990'lı yıllarda iktidara geldiğinde kadınları çarşaf giymeye zorlamış, kız çocuklarının okula gitmesini ve kadınların ev dışında çalışmasını yasaklamıştı.

Ancak Taliban sözcüleri grubun değiştiğini ve şeriat sistemi içinde kız çocuklarının eğitimini ve diğer kadın haklarını teşvik edeceklerini öne sürüyor.