Taliban Afganistan'da saldırmaya devam ediyor: 13 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

Taliban'ın Afganistan'da bir emniyet müdürlüğüne düzenlediği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıda 13 polis hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir saldırganın, emniyet müdürlüğü binasının girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığı, diğer silahlı 7 saldırganın ise binaya girerek çatışmaya başladığı belirtildi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Nisan ayında Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Katar'da yürütülecek barış görüşmelerinin ilk turu, katılımcı listesine ilişkin anlaşmazlık üzerine süresiz ertelenmişti.

Birleşmiş Milletler'İn (BM) Afganistan Yardım Misyonu'nun verilerine göre geçen yıl Afganistan'da en fazla sivil ölümünün yaşandığı yıl oldu. Bu verilere göre 2018 yılında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti.