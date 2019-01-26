Taliban-ABD görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Katar'da Taliban ile ABD arasında devam eden görüşmelerin dördüncü turunda, müzakereciler düzeyinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Taliban ile ABD arasında devam eden görüşmelerde taslak metin üzerinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu. ABD, askerlerini 18 ay içerisinde Afganistan’dan çekeceğini taahhüt ederken, Taliban ise El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin ülke içinde büyümesine engel olacak.

Katar’da devam eden görüşmelerin dördüncü turunda dün, uzlaşıya varıldığı açıklandı. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, Taliban kaynakları taslak bir metin üzerinde anlaşıldığını bildirdi.

​Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ana gündem maddesini Afganistan'daki yabancı güçlerin çekilmesinin oluşturduğunu açıkladı.

Müzakereyi yürütenler düzeyinde uzlaşılan anlaşmayı tarafların ikisinin de onay vereceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad, Eylül 2018'de ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliği görevine getirilerek, müzakereleri yürütme sorumluluğunu üstlenmişti. ABD ile Taliban ilk kez Ekim ayında Katar'da görüşme gerçekleştirmişti.

2014 yılından bu yana süren çatışmalarda 45 bin Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.