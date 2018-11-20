Taht oyunları: Muhammed bin Selman’a alternatif arayışı iddiası

Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesi sonrasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın siyasi geleceğine ilişkin soru işaretleri dile getirilmişti. Reuters haber ajansına konuşan Suudi Arabistan’da saraya yakın üç kaynağa göre, bazı aile fertleri Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın gelecekte kral olmasını engelleme çabası içinde.
Salı, 20 Kasım 2018 10:50

Suud hanedanından çok sayıda prens tahta çıkış sırasında değişiklik olmasını istiyor ancak Reuters haber ajansına göre bu kişiler Muhammed bin Selman’ın babası Kral Selman hayatteyken harekete geçmeyi planlamıyor. Bunda etkili olansa Kral Selman’ın gözde oğlu Muhammed bin Selman aleyhinde bir tavır sergilemeyeceği görüşü.

Bu nedenle Suud ailesine mensup prenslerin aile fertleriyle Kral Selman’ın ölümünden sonra onun kardeşi ve Muhammed bin Selman’ın da amcası olan Prens Ahmed bin Abdulaziz’in tahta geçmesi olasılığını değerlendirdiği belirtiliyor.

Prens Ahmed, Kral Selman’ın şu an hayatta olan tek öz kardeşi. Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre Reuters’a konuşan kaynaklardan birinin ifadesiyle Prens Ahmed’in aile fertlerinin, güvenlik birimlerinin ve bazı batı ülkelerinin desteğini alması olası. Yaklaşık 2,5 ay yurtdışında kalan Prens Ahmed geçtiğimiz ekim ayında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a dönmüştü.

Prens Ahmed, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşadığı konutun dışındaki protestoculara da cevap verirken, Suudi yönetimini eleştiren tonda ifadeler kullanmıştı. Prens Ahmed, Suudi Arabistan’da yönetimdeki üst düzey aile fertlerinden oluşan “Bağlılık Konseyi”nin Muhammed bin Selman’ın veliaht prens olmasına karşı çıkan 3 üyesinden biriydi. Reuters’ın haberi konusunda Prens Ahmed’in sözcüleri ya da Riyad’daki diğer yetkililerden bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi yüzlerce prensten olşuyor. Avrupa’daki monarşilerin aksine, Suudi Arabistan’da tahtın babadan oğula geçtiği bir uygulama bulunmuyor. Suudi Arabistan’da geleneklere göre, Kral ve üst düzey aile üyeleri yönetmeye en ehil olduğunu düşündükleri kişiyi varis olarak belirliyor. Suudi kaynaklara göre, üst düzey Amerikalı yetkililer son dönemde Suudi danışmanlara olası bir veliaht prens olarak Prens Ahmed’e destek vereceklerini iletti.

Bu Suudi kaynaklar, Prens Ahmed’in Muhammed bin Selman tarafından başlatılan sosyal ve ekonomik reformlardan ya da şu anki askeri ihaleler ve satış anlaşmalarından geri adım atmayacağından emin olduklarını söyledi.

Üst düzey bir Amerikalı yetkiliye göre Beyaz Saray Kongre’den gelen baskı ve CIA’in Kaşıkçı cinayetinin emrini Muhammed bin Selman’ın verdiği değerlendirmesine karşın, veliaht prensle arasına mesafe koyma konusunda aceleci davranmıyor. Ancak bu üst düzey yetkiliye göre bu durum Trump istihbarat yetkililerinden daha kesin bir rapor aldığında değişebilir.

Üst düzey Amerikalı yetkili, Beyaz Saray’ın Kral Selman’ın Pazartesi günü Riyad’da yaptığı konuşmada oğlunun yanında durmasını ve savcılığı övmesinin dışında Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunmamasını da not etmeye değer bulduğunu vurguladı.

Suudi kaynaklara göre, Amerikalı yetkililerin Muhammed bin Selman’dan soğumasının sebebi sadece Kaşıkçı cinayetindeki olası rolü değil. Suudi kaynaklar Amerikalıların Muhammed bin Selman’ın son dönemde Suudi savunma bakanlığına Rusya’dan alınabilecek alternatif silah sistemlerinin incelenmesi talimatını vermesinden de rahatsız olduklarını belirtiyor.

Reuters’a bilgi veren sağlam bir Suudi kaynağa göre, aile içindeki üst düzey çevrelerde çok sayıda prens tahta çıkış sırasında yapılacak bir değişikliğe aileye duyulan sadakatten dolayı güvenlik ya da istihbarat birimlerinden bir direniş olmayacağı görüşünde. Bu kaynak “Güvenlik unsurları ailenin vardığı mutabakata uyacaktır” diyor.

'BAĞLILIK KONSEYİ'

Suudi Arabistan’da Kral öldüğünde ya da ülkeyi artık yönetemediğinde, tahta geçecek kişinin meşruiyeti konusunda belirleyici olan 34 üyeli Bağlılık Konseyi Muhammed bin Selman’ı otomatik olarak kral ilan etmiyor. Veliaht Prens konumunda olsa bile Muhammed bin Selman’ın tahta oturmasına Bağlılık Konseyi’nin onay vermesi gerekiyor.

Reuters’a konuşan Suudi kaynaklara göre, Muhammed bin Selman El Suud yönetiminin yüz yıla yaklaşan aile, din adamları ve aşiretler gibi kurumsal unsurlarını yok etti. Bu kaynaklara göre Muhammed bin Selman’ın bu etkisi aile içinde istikrarsızlığı getirecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Reuters haber ajansına göre, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmalara rağmen, Muhammed bin Selman kendi gündemi içinde planladığı adımları atmaya devam ediyor. Sarayı içerden bilen bazı isimler Muhammed bin Selman’ın babasının emeklilik günleri için Kızıl Deniz’de bir saray yaptırdığı kanısında.

Veliaht Prensin babası için saray yaptırdığının iddia edildiği yer Suudi Arabistan’ın rüya projesi olarak adlandırılan Neom Kenti. Burası bölgenin geri kalanından soyutlanmış bir yer. En yakın yer buraya 100 km uzaklıktaki Tebuk kenti. Kraliyet ailesine yakın bir kaynağın aktardığına göre, buraya yerleşmesi Kral’ın pek çok devlet meselesinden uzaklaşacağı anlamına geliyor.
Çarşamba, 31 Ekim 2018 12:58
ANALİZ I Kral'ın kardeşi ülkeye döndü: Arabistan karışabilir
Suudi Kralı Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, uzun sürenin ardından Suudi Arabistan'a geri döndü. Ahmed bin Abdülaziz'in ABD ve İngiltere'den güvence aldığı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı harekete geçeceği söyleniyor.

Suudi Kralı Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, Londra'da yaşadığı uzun zamanın ardından Suudi Arabistan'a geri döndü.

Middle East Eye'a yazan David Hearst, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a muhalif bir isim olan Ahmed bin Abdülaziz'in, ABD ve İngiltere'den aldığı güvenlik garantisinin ardından Riyad'a gittiğini öne sürdü.

MUHAMMED BİN SELMAN'A KARŞI HAREKETE GEÇECEK

Prens Ahmed'e yakın Suudi kaynakların aktardığına göre Suud ailesinden isimler Muhammed bin Selman'dan rahatsızlık duyuyor.

Middle East Eye'a açıklamada bulunan bir kaynak, "Prens bu değişimlerde rol oynamak istiyor, bu yeni bir düzenlemeyle ya kendisinin ana bir rol oynayacağı ya da Muhammed bin Selman'a bir alternatif seçeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a dönen prensin, Muhammed bin Selman'a karşı harekete geçeceği söylenirken, kararın "ABD ve İngiltere'den yetkililerle görüşmelerin ardından alındığı" belirtiliyor.

'KRAL ABDÜLAZİZ'İN OĞULLARINA DOKUNULAMADI'

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Muhammed bin Selman, kendisinden rahatsız olan kraliyet üyelerine karşı operasyon gerçekleştirmişti. Ancak operasyonda eski Suudi Kralı Abdülaziz'in oğullarına dokunamamıştı.

Prens Ahmed bin Abdülaziz'in, konumu sebebiyle de Muhammed bin Selman için dokunulmaz olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi, Suudi Arabistan'ı fiilen yönetse de, aile içerisindeki ilişkiler kimi isimlere karşı adım atmasını engelliyor.

KAŞIKÇI OLAYI ETKEN OLDU

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında verilen tepkiler, Muhammed bin Selman'ın konumunu sarstı.

"Reformist" olarak görünmek için büyük çaba harcayan ve Batı basınına sıklıkla açıklamalar yapan Suudi prens, Kaşıkçı olayından sonra gözden düştü.

Suudi Veliaht Prensi'nin aile içerisinde "krallığın itibarına zarar vermesi" sebebiyle tepki gördüğü ve değiştirilmesinden yana olan kişiler olduğu konuşuluyordu.

Kaşıkçı olayının büyümesiyle birlikte, Muhammed bin Selman'ın babası Kral Selman devreye girmiş, ülkeye karşı açıklamaları engellemek için ikili görüşmelerde bulunmuştu.

'ÜÇ ÜST DÜZEY PRENS DESTEK VERİYOR'

Yazıya göre Suudi Arabistan içerisinden üç üst düzey prens, Prens Ahmed'in hamlesine destek veriyor. Bu kişilerin "güvenlik sebebiyle" isimlerini veremedikleri, ancak orduda önemli konumlarda oldukları söyleniyor.

New York Times'a yazan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Susan Rice, ABD politikasının "Suudi kraliyet ailesine baskı yaparak Muhammed bin Selman'a alternatif bulmak" olması gerektiğini savunmuştu.

Rice, ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkisine zarar vermek yerine Suudi Veliaht Prensi devreden çıkarma yolunu seçmesi gerektiğini söylemişti. Prens Ahmed'in Suudi Arabistan'a gitmesi, bu politikayla uyumlu görünüyor.

'PRENS AHMED ÜÇ KERE KARŞI ÇIKTI'

Kaşıkçı olayı öncesinde Prens Ahmed'in Muhammed bin Selman'a üç farklı olayda muhaliflik yaptığı belirtiliyor.

Yazıya göre ilk kez 2017 yazında Muhammed bin Selman'ın Suudi Veliaht Prensi olmasına karşı çıkan Prens Ahmed, biat yemini etmeyi kabul etmedi.

Prens Ahmed, kardeşi Abdülrahman bin Abdülaziz öldüğünde verdiği resepsiyonda da, yalnızca Kral Abdülaziz ve Kral Selman'ın fotoğraflarını astı. Muhammed bin Selman'ın fotoğrafının bulunmaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay yaşanan olaydaysa Bahreyn ve Yemen'de yaşananlar sebebiyle Londra'daki evinin önünde protesto düzenlenen Prens Ahmed, protestoculara "Kral Selman ve Veliaht Prensi suçlamalarını" söyledi.

Suudi Veliaht Prensi, 2015'ten beri süren ve hala askeri zafer sağlanamayan Yemen operasyonu sebebiyle de tepki çekiyor.