Tahran'dan ABD'nin İran karşıtı konferansına 'sirk' tepkisi

İran, ABD'nin gelecek ay Polonya'da düzenleyeceğini açıkladığı Tahran karşıtı Ortadoğu konferansına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Polonya İran-karşıtı umutsuz bir sirke ev sahipliği yapıyor” dedi.

Zarif, mesajında “İran-karşıtı konferansa ev sahipliği yapacak ve katılacak olanlara hatırlatma: ABD’nin bundan önceki İran-karşıtı şovuna katılanlar ya öldüler ya utançla anıldılar ya da marjinalleştiler. Ve İran şimdi her zamankinden daha güçlü" dedi.

İran’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Polonyalıları kurtardığını ancak şimdi Polonya’nın "İran karşıtı umutsuz bir sirke ev sahipliği yaptığını" belirten Zarif, “Polonya hükümeti bu utancı temizleyemez” ifadesini kullandı.

Zarif, mesajına 1996 yılında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvede çekilen, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile dönemin İsrail lideri Şimon Peres, Mısır lideri Hüsnü Mübarek ve Rusya lideri Boris Yeltsin’in yer aldığı bir fotoğrafı da ekledi.

Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.

Polish Govt can't wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL

— Javad Zarif (@JZarif) 11 Ocak 2019