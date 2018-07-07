Tahran saldırısını düzenleyen 8 IŞİD’li idam edildi

İran geçen yıl Tahran’da parlamentoya saldırı düzenledikleri için idam cezası verilen 8 IŞİD’linin cezalarının infaz edildiğini duyurdu.

İran’ın başkenti Tahran’da 7 Haziran 2017’de parlamentoya düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak idam cezası alan 8 IŞİD üyesinin idam edildiği açıklandı.

Tasnim Haber Ajansı İran savcılık makamının idam cezalarının infaz edildiğini açıkladığını duyurdu.

Mayıs ayında mahkeme 8 IŞİD’li hakkında idam cezası kararı vermiş, İran Yüksek Mahkemesi 11 Haziran’da cezaları onamıştı.

7 Haziran 2017 tarihinde Tahran’da Meclis binasına giren saldırganlar ateş açmış ve daha sonra binada bir patlama yaşanmıştı. Aynı gün Humeyni’nin mozolesini hedef alan bir başka saldırı da düzenlenmiş, iki saldırıda 20’ye yakın kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.