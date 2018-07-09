Tacizci Weinstein ikinci kez serbest bırakıldı

ABD'de, iki kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden Harvey Weinstein, üçüncü bir müşteki kadının aynı yöndeki iddiaları üzerine çıkarıldığı mahkemede, ikinci kez kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de, iki kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden Harvey Weinstein, üçüncü bir müşteki kadının aynı yöndeki iddiaları üzerine çıkarıldığı mahkemede, ikinci kez kefaletle serbest bırakıldı. Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Weinstein, üçüncü cinsel saldırı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede hakkındaki son suçlamaları reddetti ve ikinci kez kefaletle serbest bırakıldı.

Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü oyuncuların de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.