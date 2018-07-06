Taciz iddiasını kabul etmeyen Kanada Başbakanı olay olduğunda özür dilemiş

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kendisine yöneltilen taciz iddiasını kabul etmiyordu. Ancak başbakanın olay olduktan sonra özür dilediği ortaya çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 2000 yılında bir kadın gazeteciye "uygunsuz şekilde dokunarak" tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın taciz olduğunu kabul etmeyen Trudeau, dün yaptığı açıklamada olayın ardından "yine de özür dilediğini" söyledi.

"Şu anda nasıl hissettiğini bilmiyorum. Onunla iletişime geçmedim, ekibim de onunla temas kurmadı. Bunun uygun olacağını düşünmedik" ifadelerini kullanan Trudeau, kendisini savunmayı sürdürdü.

"Erkeklerin kimi durumlarda iyi niyetli ya da uygun olduğunu düşünen şekilde hareket ettiğini, ancak kadınların özellikle de profesyonel bağlamlarda bunu farklı algıladığını" iddia eden Trudeau, "kendi davranışından sorumlu olduğunu", ancak kötü bir şey yaptığını düşünmediğini belirtti.

Kanada Başbakanı'nın taciz ettiği kadının olay sırasında rahatsızlığını dile getirdiği, Trudeau'nun olaydan bir gün sonra özür dilediği kaydediliyor.