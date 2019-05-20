Tacikistan’da IŞİD’li mahkumlardan isyan: 32 ölü

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe yakınlarındaki bir cezaevinde IŞİD üyelerinin çıkardığı isyanda 3 gardiyan ve 29 tutuklunun öldüğü bildirildi.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe yakınlarındaki bir cezaevinde IŞİD üyelerinin başlattığı isyanda 3 gardiyan ile 29 tutuklunun öldüğü belirtildi.

Tacikistan Adalet Bakanlığı, isyanın dün gece saatlerinde IŞİD’li mahkumların 3 gardiyan ile 5 mahkumu bıçaklayarak öldürmesiyle başladığını duyurdu.

Bakanlık, isyanı başlatanlardan birinin Tacikistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis özel kuvvetleri OMON’da yarbay rütbesiyle görevliyken 2015 yılında IŞİD’e katılarak örgütün “Savaş Bakanı” olan ve 2017’de Suriye’de ölen Gülmurad Halimov’un oğlu Behruz Gülmurad olduğunu açıkladı.

Bakanlık 24 IŞİD’li mahkumun güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, bin 500 mahkumun bulunduğu cezaevinde kontrolün sağlandığını bildirdi.