T-4 Hava Üssü'ndeki Rus savaş uçaklarının sayısında artış

Rusya'nın Suriye'deki T-4 Askeri Hava Üssü'ndeki savaş uçaklarının sayısının arttığı görüldü.

Suriye'de bulunan T-4 Askeri Hava Üssü'ndeki Rus savaş uçaklarının sayısının arttığı ve Rusya'nın hala üssü aktif olarak kullanmakta olduğu görüldü.

Uydu görüntülerine göre üste en az 4 Su-25 savaş uçağı ve üç Ka-52 saldırı helikopteri bulunuyor.

T-4 hava üssünde Rusya'nın yanı sıra, İran güçleri de bulunuyor. Hava üssü Suriye'deki cihatçılarla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Geçtiğimiz ay üssün İran tarafından kullanılan kısmı İsrail uçakları tarafından vurulmuştu.

İran saldırısında en az 10 Suriye askeri ve İranlı askeri danışman yaşamını yitirmişti.