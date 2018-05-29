Syriza'nın eski yıldızından itiraflar: Almanya ve AB bizi altı ayda ezdi

Syriza ile birlikte popüler hale gelen eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, 'Almanya, Avrupa Birliği ve AB merkez bankasının kendilerini 6 ayda ezdiğini' söyledi. İtalya üzerine değerlendirmeler yapan Varufakis, Syriza'ya ilişkin itiraflarda bulundu.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, The Guardian'a İtalya'da yaşananlarla ilgili bir değerlendirme yazdı. Syriza'nın eski yıldız ismi Varufakis, avro karşıtlığı sebebiyle hükümet kurmasına izin verilmeyen aşırı sağcı Lig ve popülist Beş Yıldız Hareketi'nin geleceğine ilişkin tahminlerde bulundu.

İtalya'nın sorunlarının avro bölgesinde olmaktan kaynaklandığını belirten Varufakis, İtalyan ekonomisinin avro bölgesinde "nefes alamadığını" ve Alman hükümetlerinin konuyla ilgili reforma gitmeyi kabul etmediğini söyledi.

'6 AYDA BİZİ EZDİLER'

Varufakis yazısında "Yunan halkı 2015'te ilerici, Avrupacı bir hükümet kurarak avro bölgesiyle yeni bir anlaşma yapması için hükümete yetki verdi" ifadelerini kullanırken, "6 ay içerisinde Alman hükümetinin rehberliğiyle Avrupa Birliği ve onun merkezi bankası bizi ezdi" dedi.

Birkaç ay sonra İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği mülakatında Avrupa demokrasisinin risk altında olup olmadığının sorulması üzerine "Yunanistan teslim oldu ancak ölümcül yara alan Avrupa demokrasisi oldu" dediğini aktaran Varufakis, bu mülakatta Avrupa ekonomisinin "seçilmemiş, kimseye hesap vermeyen sözde teknokratlar tarafından yönetildiğini" ve bu kişilerin "hata üzerine hata yaptığını" vurguladı.

YUNANİSTAN'I KİM YÖNETİYOR?

Varufakis'in sözleri akıllara Yunanistan'ı kimin yönettiği sorusunu getirdi.

AB tarafından istifaya zorlanan Varufakis, kendilerinin "6 ayda ezildiğini" söyledi, ancak Syriza 2015'ten beri hala Yunanistan'da iktidarda bulunuyor.

Syriza hükümeti, göreve geldiğinden beri işçi düşmanı politikaları ve AB ve NATO ile tam uyumluluğuyla biliniyor.

VARUFAKİS'TEN İTALYA TAHMİNİ

Varufakis, The Guardian yazısında İtalya'ya ilişkin de tahminde bulundu. Sığınmacı düşmanı ve avro karşıtı Lig ve Beş Yıldız hareketinin, hükümet kurma girişiminin engellenmesinden faydalanacağını belirten Varufakis, bu hükümetin engellenmesinin sebebinin sığınmacı karşıtlığı değil avro meselesi olduğuna da dikkat çekti.

Varufakis, İtalya Cumhurbaşkanı için "maliye bakanını 500 bin sığınmacıyı İtalya'dan kovma sözü için kabul etmeseydi onu savunurdum, ancak hayır cumhurbaşkanının böyle bir derdi yoktu. Bir kere bile bir Avrupa ülkesinin güvenlik güçlerinin yüz binlerce insanı toplayıp kafeslere tıkmasına ve onları trenlerle, otobüslerle ve gemilerle kim bilir nereye yollamasına karşı çıkmadı" sözlerini kullandı.

Eski Yunan bakan, İtalya Cumhurbaşkanı'nın "mutlak çoğunlukla çatışmasının" sebebinin avro karşıtı olması olduğunu, bu hamlesiyle birlikte İtalya'daki sağcı partileri güçlendirmiş olacağını belirtti.

Yanis Varufakis, Lig ve 5 Yıldız hareketinin hükümet kurmalarına izin verilmemesinin ardından yeni bir seçim istediğine de dikkat çekti.