Syriza grevleri yasakladı, komünistler sokaktaydı

Syriza hükümeti, greve gitmeyi zorlaştıran yasayı da içeren kemer sıkma önlemlerini onayladı.

Yunanistan'da emekçilerin haklarını kısıtlayan yasaları peş peşe geçirmekte olan Syriza hükümeti, kitlesel protestolara rağmen greve gitmeyi zorlaştıran yasayı kabul etti.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla yapılan eyleme 20 bin kişi katıldı. Kabul edilen kemer sıkma önlemleriyle ailelerin aldığı yardımların da "yeniden yapılandırıldığı" belirtiliyor.

Reuters'in haberine göre eylemciler arasında bulunan 55 yaşındaki Georgia Koutsoukou "Meclis bu önlemleri onaylamamalı. Hükümet yasayı geri çekmeli. Bizi tükettiler" diye konuştu.

Syriza'nın geçirdiği yasanın Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor.