Syngenta, Çin'de büyüme hedefinde

Bir yıl önce Çinli şirket ChemChina'nın satın aldığı eski İsviçre şirketi Syngenta, Çin'in tarım piyasasında güçlü bir konuma gelmeyi amaçlıyor.

Bir yıl önce devlet tarafından işletilen Çinli şirket ChemChina tarafından 43 milyar dolara satın alınan tarım şirketi Syngenta, Çin piyasasında güçlü bir yer tutmayı hedefliyor.

Eski İsviçre şirketinin Çin tohum piyasasında 17 milyar dolar kazanç sağlayarak büyüme hedefinde olduğu belirtiliyor.

Şirketin, tarım piyasasının ikinci büyük ülkesi olan Çin'deki varlığıyla, Monsanto ve DowDuPont gibi küresel tohum şirketlerini yakalamayı umduğu belirtiliyor.

Kimyasal tarım ürünü imalatında küresel lider konumunda olan şirket, bu alanda da Çin'de büyüme sağlamayı amaçlıyor.

Syngenta'yı devralarak tarihinde en büyük yabancı satın alımını gerçekleştiren Çin'in, tarım üretimini artırmak amacıyla yeni teknoloji arayışında olduğu ifade ediliyor.

Şirketin bölgesel müdürü Andrew Guthrie, “Syngenta her alanda kazanç sağlamayı hedefliyor, ancak öncelikli büyüme hedefimiz tahıl ve sebze tohumları alanında” açıklamasında bulundu.

Çin'e giriş yapan Syngenta'nın ülkede GDO pazarına girme izni kazandığına dikkat çekiliyor. Çin'de normal koşullarda yabancı şirketlerin GDO pazarına dahil olma izni bulunmuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ, SYNGENTA ÜRÜNÜNE YASAK GETİRMİŞTİ

Avrupa Birliği ülkeleri, bal arılarına zarar verdiği gerekçesiyle Syngenta'nın da dahil olduğu üç şirketin ürettiği böcek ilacının kullanımına yasak getirmişti.