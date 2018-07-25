Süveyde'de ölü sayısı 200'e yaklaştı

IŞİD'in Süveyde saldırısında ölü sayısı yükseliyor. Son açıklamalara göre yaşamını yitirenlerin sayısı 195'e ulaştı.
Son iki yılın en kanlı saldırısı, IŞİD'in medya kanalı aracılığıyla örgüt tarafından üstlenilmişti.
Cihatçılar askeri noktaların hedef alındığını öne sürüyor. Ancak ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturuyor.
Suriye ordusu IŞİD'in saldırısına Süveyde'nin kuzeydoğusunda büyük ölçekli bir saldırı başlatarak yanıt verdi.
Saldırılarla birlikte kimi yerler cihatçılardan geri alındı.