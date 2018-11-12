Suudlar ABD'lilerle birlikte Kasım Süleymani'yi öldürmeyi planlamış

Suudi Arabistan'ın geçen yıl İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin de içinde bulunduğu bazı İranlı isimlere suikast planı için ABD’li ve İsrailli ‘özel şirket’ temsilcileri ve Trump yönetimiyle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

George Nader ile Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın bazı istihbarat yetkililerinin geçen yıl ABD’li ve İsrailli özel şirket yetkilileriyle, İranlı yetkililere suikast planı konusunda görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

New York Times’ın haberine göre, Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu nedeniyle geçen ay görevden alınan Suudi General Ahmed el-Assiri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte ABD ve İsrail'den "iş adamları"yla İranlı isimlere suikast düzenleme planınını görüştü.

Habere göre, 2016 yılında İran’ın ekonomisini çökertme planı doğrultusunda başlayan görüşmeler, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanı Lübnan asıllı ABD vatandaşı George Nader ile İsrail istihbaratıyla derin bağları bulunan Joel Zamel ile yürütüldü.

Sözkonusu plan doğrultusunda Riyad ve New York’ta yapılan bir dizi toplantıda Suudi yetkililer İranlı bazı isimlere suikast yapılması konusunu da gündeme getirdi. Buna göre toplantıya katılan Suudi General Ahmed el-Assiri, İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye ve ismi verilmeyen bir başka İranlı üst düzey yetkiliye suikast yapılması için özel şirketlerle anlaşmayı planladıklarını söyledi.

Gazetede yer alan habere göre 2016-2017 yılları arasında yapılan görüşmelere, ABD’li özel savaş şirketlerinden Blackwater’ın eski başkanı ve ABD Başkanı Trump’ın geçiş dönemindeki danışmanlarından Erik Prince de dahil oldu.

Nader ve Zamel, Suudi Arabistan ile 2016 yılında başlayan görüşmelerinde asıl planlarının İran’ı ekonomik olarak çökertmek üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün gizli küresel mal varlıklarını ortaya çıkarma, İran'da iç karışıklığa yol açmak üzere sahte sosyal medya hesapları açma, İran'daki muhalif gruplara finansman sağlama, üst düzey İranlı yetkililere karşı suçlamaları kamuoyuna açma gibi unsurları içerdiğini anlattı.

Sözkonusu görüşmelerde 2016 ABD seçimlerinde Hillary Clinton’un kazanacağının öngörüldüğünü aktaran Nader, Trump seçimleri kazanınca Beyaz Saray’ı planlarıyla ilgili bilgilendirdiğini dile getirdi. Nader’ın aktardığına göre, Suudi yönetimi planının Trump hükümetince de onaylanmasını istedi. Nader da Beyaz Saray’da Trump yetkilileriyle konu üzerinde toplantılara katıldı.

MUELLER'IN SORUŞTURMASINDA TANIK OLARAK YER ALIYORLAR

Öte yandan Suudi yetkililerle İran planı yapan George Nader ile Joel Zamel'in ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Rusya müdahalesi iddialarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın soruşturmasında tanık olarak yer almaları da dikkat çekiyor.

NADER: SUİKAST PLANINI KABUL ETMEDİM, İNGİLİZ BİR ŞİRKETİ ÖNERDİM

New York Times gazetesinin ulaştığı Nader’ın avukatı, müvekkilinin görüşmelerde dile getirilen suikast önerisine olumsuz yanıt verdiğini kaydetti. Buna göre Nader, bu plan için Suudi yetkililere İngiltere ordusunun özel operasyonlarından sorumlu eski bir yetkilisinin başında olduğu Londra merkezli bir özel şirketle anlaşmasını önerdi. Ancak sözkonusu şirketin adı haberde yer almadı. Öte yandan bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

