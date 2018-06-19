Suudilerin Hudeyde saldırısı 26 bin kişiyi göçe zorladı

Suudi Koalisyonu'nun Hudeyde saldırısı 5 bin 200 aileyi göçe zorladı. Süren çatışmalar sebebiyle bu sayının artması bekleniyor.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 5 bin 200 aile, yani yaklaşık 26 bin kişi Hudeyde'de sürmekte olan çatışmalar sebebiyle bölgeyi terk etti.

Suudi Koalisyonu'nun hedef aldığı Hudeyde kenti Yemen'e insani yardım girişinin sağlanabildiği en önemli liman konumunda.

BM, Husilerin elinde tuttuğu Hudeyde ve Salif limanlarının açık tutulması ve güvenli bir biçimde çalıştırılmaya devam etmesi için çağrıda bulundu. Ancak Suudi saldırganlığının sürmesi, bölgedeki insani krizin derinleşmesine ve daha fazla kişinin bölgeyi terk etmesine sebep oluyor.