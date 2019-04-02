Suudilerden Kaşıkçı’nın çocuklarına ‘sus payı’

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı’nın dört çocuğuna kraliyet aleyhine açıklamada bulunmamaları karşılığında milyonlarca dolar değerinde evler verdiği ve her ay binlerce dolar maaş ödediği bildirildi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarına kraliyet aleyhine konuşmamaları karşılığında milyonlarca dolarlık evler verildiği ve binlerce dolar maaş ödendiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, gazetenin yazarlarından Cemal Kaşıkçı’nın iki kızı ve iki oğluna Suudi kraliyeti tarafından sus payı ödeniyor.

Gazete, Kaşıkçı’nın dört çocuğuna yapılan ödemelerin “Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı ailesi üyeleriyle uzun vadeli bir anlaşmaya varma çabalarının bir parçası” olduğunu yazdı.

Buna göre, Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı ailesi üyelerinin kraliyet aleyhine açıklama yapmaktan gelecekte de kaçınmalarını sağlamak için aileyle uzun vadeli bir anlaşmaya varmak istiyor.

Gazete, Kaşıkçı’nın çocuklarına verilen evlerin liman kenti Cidde’de olduğunu ve değerlerinin 4 milyon doları bulduğunu yazdı.

Kaşıkçı’nın yalnızca büyük oğlu Salah, Suudi Arabistan’da yaşıyor. ABD’de yaşayan diğer üç çocuğununsa kendilerine verilen evleri satmayı planladıkları ifade ediliyor.

Washington Post, Kaşıkçı’nın çocuklarına Suudi yönetimi tarafından ayda 10 bin doların üzerine maaş ödendiğini, ayrıca bu maaşlara ek olarak on milyonlarca doları bulan ödemelerin de yapılmış olabileceğini yazdı.

Suudi Arabistan’In İstanbul Konsolosluğu’nda geçen Ekim ayında öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesedi hâlâ bulunamadı. Cinayetin talimatını vermekle suçlanan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise ülkesinde yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi. Suudi Arabistan’da açılan Kaşıkçı cinayeti davasında 5’i ölüm cezası talebiyle 11 kişi yargılanıyor.