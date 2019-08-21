Suudiler şeriatı yumuşattı!

Suudi Arabistan tarihinde ilk defa, kadınların erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemelerin uygulanmasına başlandığını duyuruldu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, kadınlar erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat edebilecek. Ülkede tarihinde bir ilk olacak düzenlemenin uygulanmasına başlandığı duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, aynı düzenlemelerle, evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkı veriliyor.

Suudi Arabistan’da 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede kadınlara baba, eş, erkek kardeş ve oğulları gibi erkek vasilerin izni olmaksızın pasaport çıkarma ve yurt dışına seyahat etme konusunda, erkeklere tanınan hakların aynısının tanınması öngörülmüştü. Söz konusu düzenlemelerin öncesinde kadınlar (hangi yaş grubundan olursa olsun) ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurt dışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.