Suudiler petrol üretimini artırmak istiyor, diğer OPEC ülkeleri karşı çıkıyor

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin artırılmasından yana olduğu, ancak diğer OPEC ülkelerinin buna karşı çıktığı aktarılıyor.

OPEC ülkeleri 22 Haziran'da toplanarak petrol üretiminin geleceğini görüşecek. Petrol fiyatlarında geçmiş yıllara göre artış görülmeye başlanırken, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin artırılmasından yana olduğu kaydediliyor.

Buna karşın diğer OPEC ülkeleri üretimin artırılmasından yana değil. OPEC, düşük petrol fiyatları sebebiyle petrol üretiminin kontrol altında tutulmasını kararlaştırmıştı.

Suudi Arabistan'ın üretim artırma kararı kabul edilse bile, yedek üretim kapasitesinin çok düşük olduğu, petrol üretiminin artırılmasında güçlük yaşanabileceği bildiriliyor.

ABD'nin İran'a yaptırımları geri getirme kararı ve Rusya'yla NATO arasındaki gerilimler petrol fiyatlarında artışa sebep olmuştu.

OPEC'in petrol üretimini günde bir milyon varil kadar artırabileceği, buna karşın Venezuela'da petrol üretiminin düşmeyi sürdürdüğü, İran'a yaptırımlar sebebiyle de üretim kaybı yaşanacağı söyleniyor.

ABD'nin İran ve Venezuela karşıtı tutumunun diğer petrol üreticilerinin elini güçlendirebileceği görülüyor.