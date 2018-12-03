'Suudiler Kaşıkçı'yı İsrail yazılımıyla takip etti'

Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Suudi vatandaşı Omar Abdulaziz, Suudi Arabistan hükümeti tarafından telefonuna bir casus yazılım yüklendiğini ve bunun üzerinden 2 Ekim'de İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile yaptığı görüşmelerin takip edildiğini öne sürdü.

Abdulaziz, "Arap Baharı" olarak adlandırılan dönemde Suudi Arabistan rejimini eleştiren ve değişim çağrısı yapan video ve sosyal medya yorumlarıyla tanınan muhalif isimlerden biri haline geldi. Danışmanlık firması McKinsey, Abdulaziz'i "sosyal medyada muhalif isimler üzerinde etkili bir kişi" olarak tanımlıyor. Abdulaziz, şu anda Montreal kentinde yaşıyor ve Kanada'ya yaptığı sığınma başvurusunun yanıtını bekliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Abdulaziz, telefonuna yerleştirildiğini iddia ettiği Pegasus adlı casus yazılımı geliştiren İsrailli NSO Group'a İsrail'de dava açtı.

New York Times gazetesi, Abdulaziz'in açtığı davada, Suudi Arabistan hükümetinin telefonuna yüklenen casus yazılım sayesinde öldürülmesinden birkaç ay önce Kaşıkçı ile kurduğu temasları takip altına aldığını öne sürdüğünü bildirdi.

Mahkeme sunulan belgelere göre, Abdulaziz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bağlantılı olduğunu söylediği istihbarat görevlilerinin ülkesine geri dönmesi konusunda Mayıs ayında kendisiyle temasa geçtiklerini de söyledi. Abdulaziz, Prens Muhammed'in eski danışmanı Saud el Kahtani tarafından gönderildiklerini söyleyen Suudi istihbarat görevlileri ile yaptığı görüşmeyi de kaydettiğini bildirdi.

Mahkemeye sunduğu belgelerde, Abdulaziz'in geri dönme talebini kabul etmediği ve gelen görevlilerin konuyla ilgili görüşmeleri sürdürmek için Ottawa'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gelmesi yönündeki davetini de reddettiği belirtildi.

Abdulaziz, bu olaydan bir ay sonra telefonuna bir mesaj geldiğini ve bu mesajda bir linkin bulunduğunu söyledi. Kargo takibi içinmiş gibi görünen bu linkin aslında Pegasus adlı casus yazılımı yüklemek için oluşturulmuş bir sahte bağlantı olduğu öne sürüldü.

5 BİN DOLAR ÖDEME

Toronto Üniversitesi'nde çevrimiçi takip konusunda çalışmalar yürüten Citizen Lab adlı bir araştırma ekibi, Ağustos ayında Abdulaziz'in telefonunu inceledi ve telefonun ele geçirilmiş olabileceğini söyledi.

Citizen Lab, yaptığı incelemeler neticesinde bu casus yazılımı yerleştirenin Suudi Arabistan hükümeti olabileceği sonucuna vardı.

Sahte bağlantının gönderildiği sıralarda, Abdulaziz'in Cidde'de yaşayan ailesine yönelik bir operasyon düzelendi ve iki erkek kardeşi gözaltına alındı.

Yine aynı dönemlerde, Kaşıkçı ve Abdulaziz "Suudi Arabistan hükümetinin propagandasına" karşı çeşitli sosyal medya kampanyaları başlatılmasına yönelik planlarını hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Mahkeme sunulan belgelere göre, Kaşıkçı bu kampanyalar için Abdulaziz'in hesabına 5 bin dolar para yatırdı.

Mahkeme belgelerinde avukatlar, sunacakları argümanlar arasında Abdulaziz ile Kaşıkçı arasındaki işbirliğinin ortaya çıkmasının "Kaşıkçı'nın öldürülmesi kararının alınmasında önemli rol oynadığı" iddiasının da yer alacağını belirtti.