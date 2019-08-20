Suudiler 'kardeşim' El Beşir'i maaşa bağlamış

El Beşir’in yolsuzluk davasının açılmasının ardından, mahkeme El Beşir’in Suudi Arabistandan toplam 90 milyon dolar para aldığını açığa çıkardı. Bu paranın 25 milyonu doğrudan prens Salman tarafından verildi.

Suudi Arabistan’dan milyonlarca dolar aldığı gün yüzüne çıkan Ömer El Beşir, büyük protestolar sonucunda devrilmişti. Sudan’da yolsuzluk soruşturmasından yargılanan El Beşir Suudi hanedanlığından 90 milyon dolar nakit aldığını itiraf etti.

El Beşir'in evinde yaklaşık toplam 7,8 milyon dolar değerinde, ABD Doları ve Sudan poundu cinsinden para bulunduğu da kayıtlara geçti.

Konuya dair açıklama yapan Tuğgeneral Ahmed Ali, "Sanık, paranın devlet bütçesinin dışında kullanılmak üzere kendisine Prens Muhammed bin Salman tarafından gönderilen 25 milyon dolarlık bir tutarın bir parçası olduğunu söyledi" dedi.

Ali, El Beşir'in, 2015 yılında ölen Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdullah'tan da 35 milyon dolar ve 30 milyon dolarlık iki ödeme aldığını söyledi.

Nisan ayındaki protesto gösterilerinin ardından El Beşir yönetimi devrilmişti. Sudan’da sonrasında kurulan Askeri Geçiş Konseyi ve protestocular arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

‘SUUDİ HANEDANLIĞININ MAAŞA BAĞLAMASI GAYET NORMAL’

Neredeyse üç saat süren duruşmadan sonra El Beşir'in avukatı Ahmed İbrahim El Tahir suçlamaları reddetti ve gazetecilere liderlerin döviz almasının ‘olağan’ olduğunu söyledi.

El Beşir’in avukatlarının kendisine yönelik suçlamaların “meşru olmadığını” çünkü başkanlık görevinden alındıktan sonra evinde bulunan parayı aldığını iddia etti.

Konuya dair Suudi hükümetinden bir açıklama gelmedi.

Savcılar, el-Beşir'e karşı kara para aklama, "terörizmin finansmanı" ve "protestocuların öldürülmesini emretme" suçlamaları da dahil olmak üzere başka cezai soruşturmalar da başlattılar. El-Beşir bu suçlardan dolayı ölüm cezasıyla yargılanacak.