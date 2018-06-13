Suudiler Hudeyde limanına saldırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, bu sabah Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan’ın önderliğindeki koalisyon, savaş uçakları ve savaş gemileriyle Yemen’in liman şehri Hudeyde’ye saldırı düzenledi.

Al Masdar’ın haberine göre Körfez güçleri bu sabah stratejik önem taşıyan Hudeyde limanına saldırarak ilk kez Husilere karşı bir büyük bir ilerleme sağladı.

Suudi koalisyon uçaklarının 20’ye yakın hava saldırısı düzenlediği ve ardından limana kara saldırısı başlattığı bildirildi.

Reuters “Altın Zafer” adı verilen operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri’nin limanı terk etmeleri için Husilere tanıdığı sürenin geçmesinin ardından başlatıldığını yazdı.

Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, Yemen’deki koalisyon saldırılarının ardından sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Husilere ait Al Mesire televizyonu limanın iki füzeyle vurulduğunu duyurdu.

BM tarafından yapılan açıklamada Hudeyde limanına saldırı sonucunda Yemen’de milyonlarca kişinin gıda, yakıt ve ilaca ulaşmasını daha da zorlaştıracağı bildirildi.

Koalisyon saldırısının amacının Husileri başkent Sana’da kuşatmak ve limandan tedarik kanallarını yok ederek İran'ın Husilere desteğini engellemek olduğu belirtiliyor.