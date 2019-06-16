Suudi yetkililer Suriye'de: Suudi yönetiminden SDG'ye destek çağrısı

Suudi diplomatik delegasyonu, SDG ve ABD temsilcileriyle görüşmek için Deyrezzor'un doğusuna geldi. Suudi yönetimi SDG'ye desteğini ileterek, bölgedeki Arap aşiretlerinden de SDG'yi desteklemesini istedi.

Suudi Arabistan'dan bir diplomatik delegasyon, Suriye'ye gelerek ABD ve Suriye Demokratik Güçleri temsilcileriyle görüştü.

Deyrezzor'un doğusuna gelen delegasyonun içerisinde Suudi bakan Tamer Es-Sabhan'ın da olduğu aktarılırken, temaslar Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve SDG kaynakları tarafından doğrulandı.

MALİ MESELELER GÖRÜŞTÜ

ABD'li bölge sorumlusu Joel Rayburn ve eski ABD'li Bahreyn büyükelçisi William Roebuck ile görüşen Suudi bakanın, Deyrezzor Sivil İdaresi Eş Başkanları Kassan el-Yusuf ve Leyli el-Hasan ile görüştüğü aktarılıyor.

Görüşmelerde Suudilere "Yapılan mali yardımların SDG kontrolündeki bölgelerde nasıl kullanıldığının anlatıldığı" ve "hangi konularda mali yardıma ihtiyaç olduğu" konuşuldu.

SUUDİLER AŞİRETLERLE GÖRÜŞTÜ

Suudi yetkililerin Deyrezzor'daki aşiretlerle de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Suudilerin "bölgedeki Arap aşiretlerle SDG arasındaki gerilimi azaltmak istediği" aktarılıyor.

SDG'YE DESTEK İSTEDİ

Xeber 24'ün aktardığına göre Es-Sabhan, Arap aşiretlerine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın mesajını da iletti.

Es-Sabhan'ın ilettiği mesajda Arap aşiretlerden SDG'ye destek istendiği ev Suudi yönetiminin SDG'nin arkasında olduğunun söylendiği bildiriliyor.