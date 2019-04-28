Suudi Veliaht Prensi'nin sağ kolu Kaşıkçı davasında yargılanmıyor

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak yargılanmaya başlayan 11 kişinin arasında Suud el Kahtani'nin bulunmaması dikkat çekti. Kahtani, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak biliniyor.

İstanbul’da yaşanan ve sorumluları hala cezalandırılmayan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorumlu olduğu düşünülen 11 kişi Riyad’da mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani'nin yer almaması dikkat çekti.

AFP'ye konuşan Batılı yetkililer, cinayetle bağlantılı olduğu bilinen Kahtani'nin yargılananlar arasında olmadığını doğrularken, Kahtani'nin Suudiler tarafından korunuyor olabileceğini ya da "ayrıca cezalandırılabileceğini" öne sürdüler.

'ELİNDE ÇOK SAYIDA BELGE VAR'

Kahtani, Kaşıkçı'yı öldüren ekiple Türkiye'ye gelmeleri öncesinde görüşme gerçekleştirmişti. Cinayetten bari nerede olduğu bilinmeyen Kahtani'nin, olayların yatışmasını beklediği düşünülüyor.

Washington Post yazarı David Ignatius, Kahtani'nin elinde çok sayıda belge olduğunu belirterek, Kahtani ile Prens Muhammed arasında ciddi bir ayrım olmasının "gerçekçi olmadığını" söylüyor.

ABD istihbaratı Kaşıkçı cinayetinin talimatının Suudi Veliaht Prensi tarafından verildiğini, Kahtani'nin ve ekibinin bu talimatı uyguladığını düşünüyor.