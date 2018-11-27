Suudi veliaht prensi Tunus’ta protesto ediliyor

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurtdışı turuna çıkan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Mısır’dan Tunus’a geçiyor. Tunus’ta dün başlayan protesto gösterilerinin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası çıktığı ilk yurtdışı turunda bugün Mısır’dan Tunus’a geçiyor.

Suudi prensin ülkeye gelişi dün Tunus'ta protesto edildi. Ülkede protestoların bugün de sürmesi bekleniyor. Suudi veliaht prensinin Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunun vurgulandığı gösterilerde “Suudi kadınlarına özgürlük”, “Bin Selman sen bir numaralı katilsin” yazılı dövizler taşındı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası da başkentteki binasında açtığı pankartla Suudi prensin ziyaretine tepki gösterdi. Suudi Arabistan geleneksel kıyafetindeki bir figürün elinde motorlu testereyle arkadan görüntüsünün resmedildiği pankartta, "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazısı yer aldı.

Prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) başladığı yurtdışı turunda daha sonra Mısır’a geçmişti. Muhammed bin Selman’ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyid tarafından karşılandığı BAE’de eski İspanya Kralı Juan Carlos ve Çeçen lider Ramazan Kadirov ile de görüştüğü bildirildi. Suudi prens Mısır ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü. Muhammed bin Selman'ın 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak G20 zirvesinin açılışına katılması bekleniyor.