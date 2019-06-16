Suudi Veliaht Prensi: Tankerlere İran saldırdı, ama biz savaş istemiyoruz

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şarku'l Avsat'a verdiği mülakatta İran'ın petrol tankerlerine saldırıların arkasında olduğunu iddia etti. Muhammed bin Selman buna karşın 'Savaş istemediklerini' söyledi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ve İngiltere gibi Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Şarku'l Avsat'a konuşan Muhammed bin Selman, "İran rejimi, Japonya Başbakanı'nın Tahran ziyaretine saygı göstermedi ve kendisi oradayken çabalarına biri Japonya'ya ait iki tankere saldırarak karşılık verdi" diyerek, şöyle devam etti:

"Suudi Krallığı bölgede savaş istemiyor ama halkına, egemenliğine, yaşamsal çıkarlarına yönelik tehditlerle baş etmekten bir an bile çekinmeyecektir."

'ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARINI DESTEKLİYORUZ'

"Tahran’a karşı uluslararası kararlı bir tavır takınılması gerektiğini ve dolayısıyla ABD'nin İran’a yeniden ekonomik yaptırım uygulamasını desteklediklerini" söyleyen Prens Muhammed bin Selman, Trump yönetiminin "İran rejiminin düşmanca tavırlarından vazgeçip normal bir devlet olması gerektiği" söylemini tekrarladı.

"Suudi Arabistan ile ABD’nin ilişkilerinin bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması konusundaki temel faktör olduğunu", "Washington'la mevcut stratejik ilişkilerin oradan buradan yapılan yorum ve medya kampanyalarından etkilenmeyeceğini" öne süren Veliaht Prens, "radikalizm, mezhepçilik ve bu ikisini destekleyen politikalarla ile tereddüt etmeksizin mücadele etme sözü verdiğini", Suudi Arabistan’ın "radikalizm ile kısmi mücadele ile zaman kaybetmeyeceğini, tarihin bunun işe yaramadığını gösterdiğini" söyledi.