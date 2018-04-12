Suudi Veliaht Prensi: Suriye'ye saldırıya dahil olabiliriz

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye saldırısına dahil olabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ve müttefiklerinin olası Suriye operasyonuna ilişkin konuştu.

Reuters'in haberine göre Muhammed bin Selman, "Eğer ortaklarımızla ittifakımız bunu gerektirirse orada olacağız" diyerek, Suudi ordusunun saldırıya katılabileceğini söyledi.

Suudi Veliaht Prensi'nin açıklamasının ardından, Yemen'e Suudi müdahalesine direnen Husilerin sınırda saldırılarını artırdıkları görüldü.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran ve Cizan bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan, Suriye ordusuna karşı doğrudan saldırı gerçekleşmese de İslam Ordusu'nun da aralarında olduğu kimi cihatçı gruplara destek veriyor.