Suudi Veliaht Prensi: İsrail'le ortak düşmanımız, ekonomik çıkarlarımız var

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail ile 'ortak bir düşmanları' ve 'ekonomik işbirliği için pek çok potansiyel alanları' olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine konuştu.

İsrail'le Suudi Arabistan'ın ortak çıkarları üzerine konuşan Muhammed bin Selman, İran'ı kastederek "Ortak bir düşmanımız var" dedi.

Suudi Arabistan ile İsrail'in "ekonomik işbirliği için pek çok potansiyel alan olduğunu" söyleyen Suudi prens, İsrail'le resmi ilişki olasılığı üzerine de konuştu.

Muhammed bin Selman, resmi ilişkinin İsrail-Filistin meselesi çözülmeden başlayamayacağını iddia ederek, "iki tarafın da yaşamaya ve bir arada olmaya hakkı var, o gün gelene kadar izleyeceğiz ve barış için çözümü destekleyeceğiz" dedi.

Suudi prens, "tabii ki o gün geldikten sonra İsrail ile iyi ve normal ilişkilerimiz olacak ve bu herkes için daha iyi" ifadelerini kullandı.