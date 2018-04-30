Suudi Veliaht Prensi: Filistinliler şartları kabul etsin ya da sussun

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Filistinliler için 'önerileri kabul etme zamanları geldi, müzakere masasına gelmeyi kabul etsinler ya da sussunlar ve şikayet etmeyi bıraksınlar' dediği aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz ay New York'ta "Yahudi liderlerle" toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya dair detaylar sızmaya başladı.

Times of Israel'in aktardığına göre Suudi prens, toplantıda Filistinliler için "önerileri kabul etme zamanları geldi, müzakere masasına gelmeyi kabul etsinler ya da sussunlar ve şikayet etmeyi bıraksınlar" dedi.

Suudi Veliaht Prensi'nin, "geçtiğimiz 40 yılda, Filistin önderliği fırsatları tekrar tekrar kaçırdı ve sunulan bütün önerileri reddetti" dediği belirtiliyor.

Muhammed bin Selman'ın, Filistin meselesi için "Suudi hükümetinin ajandasında üst sırada değil. Çok çok daha acil ilgilenmemiz gereken meseleler var, mesela İran gibi" dediği kaydediliyor.

Toplantıya dair detayların görüşmeye dair bilgi sahibi bir İsrailli diplomat tarafından İsrail Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği aktarılıyor.