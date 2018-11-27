Suudi saldırısı altındaki Yemen'de 14 milyon insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

Suudi Arabistan saldırısı altındaki Yemen'de, 14 milyon insanın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Bölgenin en yoksul ülkesi Yemen, 2015'ten beri Suudi koalisyonunun saldırılarına direniyor.

Yemen'de faaliyet gösteren 5 uluslararası insani yardım kuruluşu, ortak bir açıklama yayımlayarak Yemen'deki tarafların çatışmaları acilen sonlandırmaması halinde en az 14 milyon kişinin açlıktan ölme riski ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kış şartlarının kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde yaşanılacak yeni trajedilerin boyutunun günden güne artacağına işaret edilen çağrıda, "yıllardır devam eden çatışmaların sivillerin zorluklarla mücadele azmini tükettiği ve savaşların insanları artık tükenme noktasına getirdiği" ifade edildi.

Aralarında Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Oxfam, Save the Children, CARE ve Norveç Göçmen Konseyi'nin bulunduğu 5 kuruluş ayrıca milyonlarca Yemenlinin hayatının kurtulması için ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği askeri desteği çekmesi çağrısında bulundu.

'KIŞ ŞARTLARINA BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALACAKLAR'

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tehlikenin boyutu şoke edici ve açıkça belirtilmesi gerekiyor ki; Yemen'de çatışan taraflar ve onlara destek verenler bu gidişata derhal dur demezlerse 14 milyon insan açlıktan ölme riski altında. Çatışmalar acilen durmadan, limanlar ticari gemilere açılmadan, insani yardımların ve insani yardım personelinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin verilmeden, devlet memurlarının maaşlarının ödenmesi gibi ekonomik istikrara kavuşmanın önünü açacak temel tedbirler alınmadan sayısız Yemenli zor kış şartlarına boyun eğmek zorunda kalacak."

SUUDİLER MART 2015'TEN BERİ YEMEN'E SALDIRIYOR

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, 2015 yılının Mart ayından beri Yemen'e saldırılarda bulunuyor.

Ülkenin sivil altyapısı Suudi koalisyonunun saldırılarıyla tamamen imha edilmiş durumda.

Milyonlarca Yemenli temiz suya ve gıdaya erişemezken, ülkede sağlık hizmetlerine erişim de neredeyse imkansız hale geldi.

Suudilerin yardımların girdiği liman kenti Hudeyde'ye operasyonu, uluslararası kuruluşların sivil halka yardım etmesini zorlaştırıyor.