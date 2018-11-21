Suudi saldırıları altında 85 bin Yemenli çocuk hayatını kaybetti

2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın askeri müdahalesi altında bulunan Yemen'de çeşitli rapordan elde verilere göre yaklaşık 85 bin çocuk savaş koşulları ve açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Yemen’de 84 bin 700 çocuğun Nisan 2015-Ekim 2018 tarihleri arasında yetersiz beslenme ve açlık yüzünden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın’ın hazırladığı rapora göre ise 5 milyondan fazla çocuğun açlık çektiği Yemen’de yaklaşık 85 bin çocuk savaşın başlamasından bu yana ortaya çıkan açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yemen'de çocuklar, yalnızca açlık ve abluka koşullarının yol açtığı hastalıklar sebebiyle değil, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) oluşturduğu işgal koalisyonunun sivilleri hedef alan bombalı saldırıları sebebiyle de acı çekiyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Suudi hava saldırısında 22'si çocuk olmak üzere 26 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölgenin en yoksul ülkesi Yemen, 2015 yılından beri Suudi Arabistan'ın askeri müdahalesi altında. Ülkede sağlık altyapısının çökmesi sebebiyle kolera ve benzeri salgınlar yaşanıyor.