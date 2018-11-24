Suudi prensten Kaşıkçı cinayetine Irak savaşı örneği ile savunma

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el Faysal, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ettiği öne sürülen CIA raporuna ilişkin '2003'te Irak hakkında söyledikleri de yalan çıkmıştı' dedi.

Euronews'un haberine göre Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el Faysal, Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğine yönelik hazırladığı raporun güvenilir olmadığını söyledi.

"Olayların soruşturulmasında CIA'in yaptığı değerlendirmeler her zaman doğru standartları vermez" diyen Prens Turki el Faysal, Amerikan istihbaratının Irak savaşı öncesi Saddam yönetiminin elinde kimyasal silah olduğuna dair hazırladığı ve sonradan gerçek olmadığı ortaya çıkan raporların, kurumun her zaman güvenilir olmayacağına örnek teşkil ettiğini söyledi.

Prens Faysal, CIA'in Irak değerlendirmesi sonucu binlerce kişinin öldüğünü hatırlatarak, "CIA'nin ABD'de neden yargılanmadığını anlamıyorum. Kurumun İstanbul'da olanlarla ilgili kim suçlu, kim değil değerlendirmesine verdiğim cevap bu şekilde" dedi.

CIA'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı haberleri dün Washington Post ve Reuters tarafından yayımlanmıştı. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde de Kaşıkçı cinayetinin gündeme geldiği bildirilmişti.

CIA'in bu sonuca ulaşırken Veliaht Prens'in kardeşi Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman'ın, Kaşıkçı ile yaptığı bir telefon görüşmesinin de olduğu birçok istihbarat kaynağını incelediği aktarılmıştı.

CIA'in raporunu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, cinayetin arkasında Veliaht Prens bin Selman’ın olup olmadığını bilmediğini belirtmiş ancak bin Selman’ı suçlamak için yeterli delile sahip olmadıklarını açıklamıştı.