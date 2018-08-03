Suudi Prens'ten Deezer'a 270 milyon dolarlık yatırım

Ocak ayında tutuklanıp üç ay boyunca göz altında tutulan Suudi Prens El-Velid bin Talal, müzik yayın şirketi Deezer'la 270 milyon dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı.

Citigroup, Twitter, Lyft ve Four Seasons otel zinciri gibi uluslararası şirketlere yatırımlarıyla tanınan Suudi Prens El-Velid bin Talal, Fransız müzik yayın şirketi Deezer'a 270 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Deezer yatırımı, Suudi Prens'in üç aylık gözaltına alındığı Ocak ayından bu yana ilk büyük uluslararası anlaşması oldu.

Anlaşmaya göre El-Velid, yöneticisi olduğu Suudi medya şirketinin elinde bulunan müzik ve video içeriklerini paylaşma karşılığında Deezer'ın hisselerine sahip olacak. El-Velid, “Anlaşma, hissedarlarımız için her zaman istediğimiz başlıca yatırımlardan birini temsil ediyor” yorumunu yaptı.

Anlaşma, El-Velid'in şirketi Kingdom Holding Company aracılığıyla yapılırken, prensin gözaltında tutulmuş olmasının gelecek yatırımlarına şüpheyle bakılmasına sebep olduğu belirtiliyor.