Suudi Prensin özgürlüğünün bedeli 6 milyar dolar

Suudi Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istendiği iddia edildi.

Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

Wall Street Journal'da yer alan ve soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırılan habere göre, dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi Arabistan hükümeti 6 milyar dolar talep ederken, Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

Başta sosyal medya ağı Twitter olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki şirketlerde hissesi bulunan El Velid, 18 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinde dünyanın en zengin insanlar listesinde yer alıyor.